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    Через зливу у Чернівцях затопило один із гіпермаркетів (відео)

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    Вода у приміщенні лилася із стелі - Через зливу у Чернівцях затопило один із гіпермаркетів (відео)
    Вода у приміщенні лилася із стелі
    Скріншот з відео

    Товари гіпермаркету залило водою

    У місті Чернівці через зливу підтопило гіпермаркет «Ашан» на вулиці Хотинській.

    «Вода у приміщенні лилася зі стелі», – зазначає місцева газета Молодий буковинець.

    На розміщеному в соцмережах відео видно, що води у приміщенні близько 5 сантиметрів. Деякі товари гіпермаркету залило водою.

    Нагадаємо, буревій, який пронісся Львовом 25 червня, понищив старі надгробки в музеї «Личаківський цвинтар». Так, на території кладовища впало 30 дерев, через що було понижено понад 100 надгробків.

    До слова, 1 липня Івано-Франківськом пронеслась негода з сильним вітром, дощем та блискавкою. Рясна злива захопила місто зненацька. Наступ великої води одразу зупинити не вдалося.

    Чернівецька область опинилась під ударом циклону. Він приніс грози та поривчастий вітер, сила якого сягала 20 м/с.

    Як повідомлялося, на дорогах у Запоріжжі утворилося чимало ям через потужні потоки води. У Запоріжжі місцеві жителі побачили на дорозі розкиданий асфальт. А неподалік будинку №8, що на вулиці Тургенєва, утворилася яма.

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    Теги: прогноз погоди вода спека Чернівецька область Чернівці місто вітер негода буревій
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    Через зливу у Чернівцях затопило один із гіпермаркетів (відео)