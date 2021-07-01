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    Події в Україні

    На Буковині вітер повалив десятки дерев на трасу (фото)

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    На Буковині шквальний вітер повалив дерева на дорогу - На Буковині вітер повалив десятки дерев на трасу (фото)
    На Буковині шквальний вітер повалив дерева на дорогу
    Фото: Пресслужба САД у Чернівецькій області

    Йдеться про трасу М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

    Чернівецька область опинилась під ударом циклону. Він приніс грози та поривчастий вітер, сила якого сягала 20 м/с. Про це повідомляють в обласній службі автомобільних доріг.

    Такого натиску не витримали з десяток дерев. Вони впали на дорогу держзначення, яка пролягає селом Кадубівці колишнього Заставнівського району.

    Йдеться про трасу М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

    Наразі працівники підрядної організації ДП «Чернівецький облавтодор» прибирають повалені дерева та гілля узбіч та проїжджої частини.

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    На Буковині вітер повалив десятки дерев на трасу (фото)
    На Буковині вітер повалив десятки дерев на трасу (фото)
    На Буковині вітер повалив десятки дерев на трасу (фото)
    На Буковині вітер повалив десятки дерев на трасу (фото)
    Фото: Пресслужба САД у Чернівецькій області

    Нагадаємо, сильна злива та шквал вдруге завдав Львову значної шкоди. Місцеві жителі скаржаться на знеструмлення вулиць, побиті автомобілі й повалені дерева.

    Тим часом, Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.

    Теги: Чернівецька область Чернівці вітер негода
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    На Буковині вітер повалив десятки дерев на трасу (фото)