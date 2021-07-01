На Буковині вітер повалив десятки дерев на трасу (фото)

На Буковині шквальний вітер повалив дерева на дорогу

Йдеться про трасу М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

Чернівецька область опинилась під ударом циклону. Він приніс грози та поривчастий вітер, сила якого сягала 20 м/с. Про це повідомляють в обласній службі автомобільних доріг.

Такого натиску не витримали з десяток дерев. Вони впали на дорогу держзначення, яка пролягає селом Кадубівці колишнього Заставнівського району.

Йдеться про трасу М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

Наразі працівники підрядної організації ДП «Чернівецький облавтодор» прибирають повалені дерева та гілля узбіч та проїжджої частини.

Нагадаємо, сильна злива та шквал вдруге завдав Львову значної шкоди. Місцеві жителі скаржаться на знеструмлення вулиць, побиті автомобілі й повалені дерева.

Тим часом, Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.