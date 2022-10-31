Служби працюють над ліквідацією наслідків ракетних ударів

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль», – йдеться в повідомленні.

Служби працюють над ліквідацією наслідків.

Раніше повідомлялося, що в Києві після вибухів у небо почав підніматись чорним дим. Міський голова підтвердив приліт у місто.

Крім того, голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.