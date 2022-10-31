Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки

Через масовані обстріли в Київській області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

«У регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА також повідомив про одного потерпілого та руйнування приватних будівель внаслідок рашистської атаки. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

«Усіх, до кого не застосовувуються відключення світла, закликаю економно використовувати електроенергію. Довіряйте та поширюйте інформацію лише з перевірених та офіційних джерел. Бережіть себе», – додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.