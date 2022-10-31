Внаслідок обстрілу Черкащини є постраждалі: подробиці від ОВА

Постраждалі внаслідок ранкової атаки жителі Черкащини наразі перебувають у лікарні

На Черкащині внаслідок російських ракетних атак постраждало четверо людей, їх госпіталізували. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Під час ранкової тривоги ми мали ракетні удари по об'єкту енергетичної інфраструктури. На жаль, маємо чотирьох постраждалих. Вони зараз у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Табурець зазначив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання, передусім об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства. Обласний і районні центри уже частково зі струмом, роботи тривають.

Як відомо, сьогодні, 31 жовтня, вранці російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Як повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець, ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. Внаслідок ракетного удару частину області знеструмлено.

Сьогодні, 31 жовтня, вранці рашистські війська знову завдали масованого удару по українських містах. Цілями атак ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Зокрема, під ударом ворога опинилися Київ, Харків, Вінниччина, Черкащина, Рівненщина, Запоріжжя та інші регіони.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні понад 50 крилатих ракет із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Українські сили протиповітряної оборони знищили 44 крилаті ракети.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. За словами прем'єра, знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

Також відомо, що у результаті ранкових масованих ударів по Україні, за попередніми даними, постраждали 13 людей.