  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Китаї сталася авіакатастрофа, на борту літака пролунав вибух (відео)

    На щастя загиблих немає, людей встигли евакуювати - У Китаї сталася авіакатастрофа, на борту літака пролунав вибух (відео)
    На щастя загиблих немає, людей встигли евакуювати
    фото: ChinaAviationReview

    На борту літака Airbus A319 перебувало 113 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу

    Жахливий інцидент трапився на південному заході КНР у місті Чунцін. Зліт повітряного судна Airbus A319 був раптово перерваний, після чого пролунав вибух, повідомляє ChinaAviationReview.

    На борту літака Airbus A319 перебувало 113 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Після вимушеного переривання польоту, пролунав потужний вибух та почалася пожежа.

    На щастя загиблих немає, людей встигли евакуювати.

    Пасажири відбулися несерйозними травмами та переляком, всім постраждалим надали всю необхідну допомогу.

    Нагадаємо, в Забайкальському краї Росії 1 травня впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 15 пожежників. Як пишуть росЗМІ, одна людина загинула, п'ятеро постраждали.

    Теги: росія окупанти авіакатастрофа війна Китай Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Китаї сталася авіакатастрофа, на борту літака пролунав вибух (відео)