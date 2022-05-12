У Китаї сталася авіакатастрофа, на борту літака пролунав вибух (відео)

На щастя загиблих немає, людей встигли евакуювати

На борту літака Airbus A319 перебувало 113 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу

Жахливий інцидент трапився на південному заході КНР у місті Чунцін. Зліт повітряного судна Airbus A319 був раптово перерваний, після чого пролунав вибух, повідомляє ChinaAviationReview.

На борту літака Airbus A319 перебувало 113 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Після вимушеного переривання польоту, пролунав потужний вибух та почалася пожежа.

Breaking: Tibet Airlines A319 runway excursion at Chong Qing Intl Airport. pic.twitter.com/kasNSz3glP — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) May 12, 2022

На щастя загиблих немає, людей встигли евакуювати.

Пасажири відбулися несерйозними травмами та переляком, всім постраждалим надали всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, в Забайкальському краї Росії 1 травня впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 15 пожежників. Як пишуть росЗМІ, одна людина загинула, п'ятеро постраждали.