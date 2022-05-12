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    Фіни та шведи обирають НАТО. Sky News визначив, якою буде відповідь Росії

    РФ погрожує ядерною зброєю&nbsp;Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО - Фіни та шведи обирають НАТО. Sky News визначив, якою буде відповідь Росії
    РФ погрожує ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО

    Воєнні дії РФ проти Швеції та Фінляндії малоймовірні, вважають аналітики

    Швеція і Фінляндія мають намір подати заявку на членство в НАТО. У відповідь Росія почала погрожувати цим країнам ядерною зброєю.

    За оцінками аналітиків, воєнні дії проти Швеції та Фінляндії здаються малоймовірними з огляду на те, що російські війська задіяні у війні в Україні, пише Sky News.

    За словами фінського дипломата та наукового співробітника Центру нової американської безпеки у Вашингтоні Хейді Хаутала, багато російських військовослужбовців, дислокованих біля кордону з Фінляндією, були перебазовані в Україну і зазнали «значних втрат».

    Хаутала вважає, що найбільш ймовірним з боку Москви може бути переміщення системи озброєнь ближче до Фінляндії, дезінформаційна кампанія, кібератаки, економічні контрзаходи та провокування міграційної кризи на російсько-фінському кордоні подібно до того, що сталося на кордоні Польщі та Білорусі навесні минулого року.

    Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

    Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.

    Як повідомлялося, влада Фінляндії вирішила побудувати паркани на кордонах з Росією «в зонах підвищеного ризику».

    Теги: Швеція росія НАТО війна Фінляндія #stoprussia
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    Фіни та шведи обирають НАТО. Sky News визначив, якою буде відповідь Росії