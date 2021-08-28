Чернівецька митниця торгує фруктами – продає 20 тонн слив

Раніше сливи конфіскували на кордоні. Власник у декларації вказав, що перевозить сушений чорнослив

Чернівецька митниця продає майже 20 тонн конфіскованих слив. Їх оцінили у без малого 145 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті електронних аукціонів Рrozorro.Продажі.

Так, у описі лоту вказано, що продати на торгах мають намір 2100 ящиків свіжої синьої сливи цьогорічного врожаю. Товар має дефекти – деякі сливи переспілі та м'які. Сертифікати походження та якості – відсутні. Зберігають фрукти на складах митниці, що у селі Тереблече.

Раніше сливи конфіскували на кордоні. Власник у декларації вказав, що перевозить сушений чорнослив без кісточки. Втім під час огляду митники виявили, що слива свіжа. Відтак власника товару підозрюють у тому, що він вніс неправдиві відомості у митну декларацію.

Раніше повідомлялося, що Київська митниця вилучила близько 2 тонн хімічних речовин – поверхнево-активних засобів (ПАЗ), – що входять до переліку товарів, заборонених до ввезення в Україну походженням з Російської Федерації, при спробі ввезти їх за «липовими» документами.

Нагадаємо, нещодавно київські митники попередили незаконне вивезення в міжнародному поштовому відправленні тридцяти старовинних монет 1621-1889 років виготовлення, які під виглядом звичайних значків прямували з Маріуполя до Ізраїлю.