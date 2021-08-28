Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ
Наразі працює військова частина аеропорту Кабулу
Україна не планує завершувати евакуацію після того, як іноземні війська покинуть Афганістан. Втім, після 31 серпня щодо виведення людей доведеться домовлятися з «Талібаном». Про це повідомив голови МЗС України Дмитра Кулеби під час ефіру «Україна 24».
«Наразі працює військова частина аеропорту Кабулу. Але і військовий аеропорт має закритися, таліби дали дедлайн до 31 серпня«, - відзначив Кулеба.
За словами голови МЗС, евакуація продовжуватиметься, однак щодо неї доведеться домовлятися безпосередньо з представниками радикального руху «Талібан«.
До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.
Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.
Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.
Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.
До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.
23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.
Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.