Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ

Наразі працює військова частина аеропорту Кабулу

Україна не планує завершувати евакуацію після того, як іноземні війська покинуть Афганістан. Втім, після 31 серпня щодо виведення людей доведеться домовлятися з «Талібаном». Про це повідомив голови МЗС України Дмитра Кулеби під час ефіру «Україна 24».

«Наразі працює військова частина аеропорту Кабулу. Але і військовий аеропорт має закритися, таліби дали дедлайн до 31 серпня«, - відзначив Кулеба.

За словами голови МЗС, евакуація продовжуватиметься, однак щодо неї доведеться домовлятися безпосередньо з представниками радикального руху «Талібан«.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.