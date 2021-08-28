Зрадниця Поклонська, яку Кремль відправляє в Африку, почала критикувати російську дійсність

Поклонська перехворіла CCovid-19 і розповіла про міністра, який не зміг їй допомогти

Колишня «прокурорка» окупованого Криму, депутатка Держдуми РФ заявила, що перехворіла Covid-19. Під час хвороби вона стала свідком недопрацювань у сфері російського охорони здоров'я.

«Хворіла на коронавірус. Температура була, але, слава богу, одужала», - заявила депутат.

За її словами, під час того, як депутат хворіла Covid-19, так званий міністр охорони здоров'я окупованого Криму не зміг їй допомогти і підказати номер телефон для виклику на будинок медика для того, щоб здати аналізи на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що комітет Держдуми з міжнародних справ найближчим часом проведе засідання з питання призначення заступника його голови Наталії Поклонської послом в Республіці Кабо-Верде.

Нагадаємо, у травні Поклонська заявила, що змінює професію. Поклонська тоді заявила, що скоро на новій роботі знову одягне кітель, але не уточнила – який саме.

Як відомо, до окупації Наталія Поклонська, відома, як «Няша – прокурор Наташа», працювала в прокуратурі АР Крим на посаді старшого прокурора Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів від органів внутрішніх справ Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України.

Після окупації Росією Криму перейшла на бік РФ. Окупанти зробили її «прокурором Республіки Крим», кого вона із себе і вдавала з 2 травня 2014 до 6 жовтня 2016 року. Потім стала депутаткою Державної думи РФ VII скликання, заступницею голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ з 18 вересня 2016 року. Член путінської фракції «Єдина Росія».

19 березня 2021 року РНБО України запровадила санкції проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників, серед яких фігурує і Наталія Поклонська.

До слова, нещодавно в окупованому Севастополі замість «Ополченочки» показали фільм про героїв АТО. Експрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська знялася у фільмі «Ополченочка» в ролі самої себе.