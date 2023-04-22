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Чи буде повторення блекаута: експерт спрогнозував дії Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи буде повторення блекаута: експерт спрогнозував дії Росії
Внаслідок ворожих ударів українська енергосистема зазнала значних пошкоджень
фото з відкритих джерел

РФ знищила 45% високовольтних мереж і 55-60% об'єктів теплової генерації України

Росія може все літо накопичувати ракети для повторення блекаута в Україні. Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Obozrevatel.

За його даними, РФ знищила 45% високовольтних мереж і 55-60% об'єктів теплової генерації України. На відновлення енергетичної системи підуть роки.

«Постраждали найбільше деокуповані території. Найбільше страждають ті території, де йдуть бої. Херсонщина – там просто все знищено, себто вони (росіяни – ред.) відступали звідти, як казали «планово», так от вони знищили там усе «під нуль». Підірвали опори, кожен трансформатор, усе, що можна було знищити, – знищено», – розповів Харченко.

За його словами, на Херсонщині відновити об’єкти енергетики буде найскладніше.

Але ще невідомо, яка ситуація на Донеччині. «Взагалі боюся думати, тому що ті бої, які там ідуть, і те, що там відбуватиметься далі, це абсолютно непередбачувано», – сказав Харченко.

На його думку, існує ймовірність нових масованих обстрілів РФ, унаслідок чого може повторитися загроза блекаута. «Моя гіпотеза така: росіяни будуть накопичувати ракети все літо, а потім спробують повторити такі самі атаки, як минулого року. Себто це буде наступного опалювального сезону, тобто жовтень і листопад. Так, з одного боку в нас буде більше готовності, ми краще розуміємо, що відбувається, і значно краще підготуємось – і ППО, і фізичний захист – це так, але з іншого боку, для мене на сьогодні очевидно, що відновити міцність енергосистеми важким обладнанням до наступного сезону ми, найімовірніше, не встигнемо», – прогнозує Харченко.

Теги: блекаут енергетика електроенергія війна ракета росія

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