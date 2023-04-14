Росіяни готуються блокувати персонал на Запорізькій АЕС – Енергоатом

Загарбники вже завезли на станцію багато провізії та води

Російські загарбники готуються блокувати персонал Запорізької АЕС. Про це повідомили у пресслужбі Енергоатому.

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Як зазначається, окупанти готуються довго тримати персонал у заручниках, побоюючись контрнаступу ЗСУ та враховуючи сильний дефіцит професійних атомників, необхідних для експлуатації станції.

«Загарбники вже завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС», – додали в компанії.

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В Енергоатому нагадали, що Росія вже проводила подібні дії на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як раніше повідомлялося, біля машинної зали четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна.

Нагадаємо, за інформацією Центру національного спротиву російські загарбники готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції, колаборантів та працівників «Росатому» вже попередили.