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Завдяки роботі енергетиків вдалось стабілізувати енергосистему та розпочати експорт електрики, – Atlantic Council

Христина Жиренко
glavcom.ua
Завдяки роботі енергетиків вдалось стабілізувати енергосистему та розпочати експорт електрики, – Atlantic Council
Фахівці «Укренерго», ДТЕК та інші енергетики перевершили всі очікування і запобігли колапсу енергосистеми
фото з відкритих джерел

«В українських енергетиків вийшло стабілізувати енергосистему, що дозволило розпочати експорт електрики»

Фахівці «Укренерго», ДТЕК та інших енергетичних компаній перевершили всі очікування і запобігли колапсу енергосистеми. Про це йдеться у статті аналітичного центру Atlantic Council. 

«Стабілізувати енергетичний сектор України і відновити експорт електроенергії потужністю до 400 МВт вдалось завдяки працівникам енергетичної галузі», – пишуть аналітики додавши, що відкриття експорту це символічна перемога України на енергетичному фронті. 

В Atlantic Council підкреслили, що приватний сектор також зробив великий внесок у виживання енергетичного сектору України. 

«ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, за останні півроку відремонтувала понад 700 енергетичних об’єктів і 126 км ліній електропередач (у Києві - ред.), над чим вдень і вночі працювало майже 200 бригад інженерів», – додали в Atlantic Council.

Аналітики зазначають, що фахівці «Укренерго», ДТЕК та інші енергетики перевершили всі очікування і запобігли колапсу енергосистеми. Проте через обстріли величезна кількість енергооб’єктів все ще потребує ремонту, щоб повернутись до роботи.

За розрахунками Програми розвитку ООН, лише на аварійний ремонт енергетичної інфраструктури потрібно виділити 1,2 млрд доларів. 

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що експорт електроенергії допоможе стабілізувати фінансовий стан енергокомпаній, які зазнали значних втрат від російських атак, а також підготуватися до проходження наступного опалювального сезону. 

Теги: ДТЕК електроенергія енергетика

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Бізнес

Завдяки роботі енергетиків вдалось стабілізувати енергосистему та розпочати експорт електрики, – Atlantic Council
Завдяки роботі енергетиків вдалось стабілізувати енергосистему та розпочати експорт електрики, – Atlantic Council
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