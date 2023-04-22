«Енергоатом» уклав угоду про будівництво в Україні 20 атомних реакторів: деталі

Президент «Енергоатома» Петро Котін і президент компанії Holtec International Кріс Сінгх підписали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів

Спорудження малих модульних реакторів сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави та допоможе замінити зруйновані внаслідок російських атак теплоенергетичні потужності

Державне підприємство «Енергоатом» та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків із реакторами SMR-160. Про це повідомила пресслужба «Енергоатома».

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Як зазначається, у п’ятницю 21 квітня президент «Енергоатома» Петро Котін і президент та виконавчий директор компанії Holtec International Кріс Сінгх підписали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів.

Котін підписав договір в Києві, а Сінгх – у Камдені, штат Нью-Джерсі, США. На церемонії також були присутні міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Holtec International з питань діяльності в Україні Ріаз Аван.

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Угода передбачає будівництво в Україні до 20 реакторів SMR-160, реалізацію першого пілотного проєкту і вихід на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року.

За словами Галущенка, спорудження малих модульних реакторів сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та допоможе замінити зруйновані внаслідок російських атак теплоенергетичні потужності.

Модель реактора SMR-160 фото: uprom.info

SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.

Нагадаємо, що «Енергоатом» готує запуск повітряної лінії, яка через Польщу допоможе з'єднатися українській та європейській енергосистемі.