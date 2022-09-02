Росія внесла Андрія Макаревича у список інагентів

До реєстру фізичних осіб – «іноземних агентів» також включили соратника Олексія Навального

Мін'юст РФ оголосив «іноземним агентом» музиканта Андрія Макаревича. Про це повідомляє Meduza.

Лідер групи «Машина часу» Андрій Макаревич увійшов до списку фізичних осіб-«іноагентів», який оновили Мін'юст Росії ввечері в п'ятницю. Оновлено і реєстр ЗМІ-«іноагентів», серед включених до нього – головний редактор «Нової газети.Європа» Кирило Мартинов, шоумен Михайло Шац і журналіст та політолог Сергій Медведєв.

До реєстру фізичних осіб – «іноземних агентів» також включили соратника Олексія Навального Івана Жданова, політолога Федора Крашенінникова та бізнесмена та благодійника Бориса Зіміна. Усі вони, як стверджує відомство, отримують фінансування з України та займаються політичною діяльністю.

Нагадаємо, влада України має намір запроваджувати санкції проти викладачів, які перейшли на бік росіян та працюють на окупованих територіях. Крім цього, обмеження впроваджують й проти «навчальних закладів», які працюють за «освітніми стандартами» Росії.

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет обмежувальних заходів. Він стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб Росії та Білорусі.