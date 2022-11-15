Секретар РНБО назвав основні загрози для визволеного Херсона

Рашисти можуть обстріляли Херсон

Для нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона зараз є дві загрози – мінування і снаряди окупантів, що не розірвалися, та можливі обстріли міста з лівого берега Дніпра. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Щодо Херсона. Є дві загрози. Перша – це безпосередньо на території, ті речі, які залишили терористи. Йдеться про наявність вибухових пристроїв. На жаль, у нас вже є летальні випадки, коли сапери загинули», – розповів Данілов.

Крім цього, Данілов зазначив, що якщо окупанти почнуть обстрілювати Херсон, Україна має чим відповідати.

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«Але з урахуванням їхньої поведінки (окупантів, – ред.), ми не можемо на сьогоднішній день забезпечити 100% контроль на території Херсона, тому наголошуємо, не поспішайте повертатися», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

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