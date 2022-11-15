Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Секретар РНБО назвав основні загрози для визволеного Херсона

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Секретар РНБО назвав основні загрози для визволеного Херсона
Міноборони повідомило про звільнення Херсона 11 листопада
фото з відкритих джерел

Рашисти можуть обстріляли Херсон

Для нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона зараз є дві загрози – мінування і снаряди окупантів, що не розірвалися, та можливі обстріли міста з лівого берега Дніпра. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Щодо Херсона. Є дві загрози. Перша – це безпосередньо на території, ті речі, які залишили терористи. Йдеться про наявність вибухових пристроїв. На жаль, у нас вже є летальні випадки, коли сапери загинули», – розповів Данілов.

Крім цього, Данілов зазначив, що якщо окупанти почнуть обстрілювати Херсон, Україна має чим відповідати.

«Але з урахуванням їхньої поведінки (окупантів, – ред.), ми не можемо на сьогоднішній день забезпечити 100% контроль на території Херсона, тому наголошуємо, не поспішайте повертатися», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Читайте також: Херсон наш. Що далі?
Теги: війна росія окупанти Україна Херсон ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Константінов закликав ще раз переглянути перелік заходів безпеки у Криму
Відступ із Херсона: кремлівські прихвосні у Криму розхвилювалися про свою безпеку
Сьогодні, 06:37
Енергооб'єкт практично знищений
Рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт (фото)
Сьогодні, 04:59
ЗСУ продовжують наступальні дії на Херсонщині
Звільнення лівобережжя Херсонщини: Арестович підтвердив деокупацію Олешок (відео)
Вчора, 23:20

Події в Україні

У Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів
У Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
«Кухаря Путіна» порівнюють зі Сталіним. Аналітики ISW назвали причини популярності
«Кухаря Путіна» порівнюють зі Сталіним. Аналітики ISW назвали причини популярності
Гендиректор МАГАТЕ анонсував нову місію на атомні електростанції України
Гендиректор МАГАТЕ анонсував нову місію на атомні електростанції України
Секретар РНБО назвав основні загрози для визволеного Херсона
Секретар РНБО назвав основні загрози для визволеного Херсона
Ранковий обстріл Запоріжжя: оприлюднено подробиці
Ранковий обстріл Запоріжжя: оприлюднено подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 
100K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
63K
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
61K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
55K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
30K
Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: перші заяви

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту