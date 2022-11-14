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Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині – ISW
Путін поставив нове завдання Суровікіну після відступу з Херсона
фото ілюстративне

Аналітики вважають, що після поразки на Херсонщині, Росія підсилить наступ на Донеччині

Російський диктатор Володимир Путін визначив нову мету для російських окупантів на фронті в Україні. Наразі у його планах захопити Донецьку область. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків Інституту, Путін підвищив командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна в обов'язках, дозволивши вийти з Херсона за умови, що він захопить усю Донецьку область.

Зазначається, що таке рішення диктатора пояснюється зростанням інтенсивності російських наступальних операцій спочатку в районі Бахмута, а потім в районі Вугледару.

Фахівці вважають, що російські наступальні операції в Донецькій області активізуватимуться найближчими тижнями в міру прибуття додаткових мобілізованих військовослужбовців разом із силами, виведеними із західної частини Херсона.

«Українські сили в цьому районі опиняться під сильним тиском, і Києву, швидше за все, доведеться перенаправляти війська для захисту від цих відновлених російських наступальних операцій», – зазначають експерти.

Проте у в Інституті зауважують, що росіяни навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному відношенні, попри зусилля, що відновилися. При цьому в ISW не відкидають, що згодом окупанти зможуть захопити Бахмут, але величезною ціною.

Зазначається, що російські мобілізовані військовослужбовці показали себе недостатньо підготовленими, погано оснащеними і дуже неохоче воюють.

В Інституті вважають, що вкрай малоймовірно, що Суровікін зможе перетворити її на силу, здатну вести великомасштабну наступальну механізовану маневрову війну. Тим більше, що він навіть не витрачає час на створення злагодженого ударного угруповання, перш ніж кинути його в атаку. Це дивне поєднання сил, швидше за все, принесе певний виграш шляхом лише однієї чисельності, але українські захисники, ймовірно, змусять окупантів зупинитися у вихідних точках.

Водночас експерти ISW пишуть, що Україна поверне бойову міць із західного Херсона і передислокує її до інших районів як для оборонних, так і для контрнаступних операцій. Українські сили продовжують добиватися обмежених успіхів у Луганській області і, ймовірно, зможуть досягти ще більших результатів, якщо їх підкріплять війська із західної частини Херсона, вважають аналітики.

Ключові висновки

  • Фінансист Групи Вагнера Євгеній Пригожин звернувся до Генпрокуратури Росії з проханням порушити справу проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова за державну зраду на тлі вірусних кадрів вбивства силами Вагнера одного зі своїх.
  • Пригожин і російські націоналістичні міліблогери значною мірою підтримали вбивство ймовірного зрадника.
  • Російське військове угруповання, дислоковане в Білорусі, продовжує генерувати соціальну напругу серед білорусів.
  • Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в напрямку Кремінної та Сватового.
  • Українські війська продовжували зміцнювати контроль над правим берегом Дніпра в Херсонській області. Українські сили завдали удару по російській військовій базі в Чаплинці Херсонської області, за 50 км на південь від Берислава на східному березі Дніпра.
  • Російські війська продовжували вести наступальні дії на напрямках Бахмут, Авдіївка та Вугледар. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Майорськ на південний схід від Бахмута.
  • Російські війська продовжували регулярні обстріли непрямим наведенням прифронтових населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Російські війська завдали удару по Запоріжжю з ракети «Іскандер».
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що президент Росії Володимир Путін наказав демобілізувати мобілізованих студентів в окупованих Росією Луганській і Донецькій областях, ймовірно, в рамках поточних зусиль з інтеграції проксі-сил у Збройні сили Росії.
  • Російські війська та окупаційні чиновники примусово мобілізують чоловіків в окупованому Росією Мелітополі Запорізької області та змушують їх будувати окопи та оборонні укріплення в місті.
  • Українські офіційні особи заявили, що російські війська відходять з лівого берега Дніпра та зосереджують сили та засоби в Мелітополі Запорізької області та Маріуполі Донецької області.
  • Президент Росії Володимир Путін запропонував поправку до законопроєкту, яка дозволить російським чиновникам позбавляти російського громадянства за поширення «неправдивої» інформації про російських військових, участь в екстремістських або небажаних організаціях або заклики до порушення російської «територіальної цілісності».
Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині – ISW фото 1
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Теги: росія Бахмут наступ диктатор президент Україна Авдіївка путін окупанти росіяни

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