Банкова розповіла, чому окупанти полишать Запорізьку АЕС

Подоляк назвав щонайменше дві причини, чому ЗАЕС залишається і буде й надалі українською

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що рашистам не вдасться утримати Запорізьку АЕС під своїм контролем, оскільки її лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії. Про це він повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

«Військовослужбовці РФ підуть із Запорізької АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів РФ. Адже коли Росія захопила Крим і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали: «Ну, гаразд», то тепер така історія не пройде», – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що весь світ на відкритому рівні заявляє, що «Росатом» не має жодної юридичної сили над ЗАЕС, ця станція виключно українська.

Нагадаємо, президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін заявляв, що російські загарбники, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Як відомо, 23 листопада через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.