Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому окупанти зменшили інтенсивність наступу – заява Міноборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чому окупанти зменшили інтенсивність наступу – заява Міноборони
Епіцентром бойових дій залишається Донеччина
фото з відкритих джерел

Рашисти виводили особовий склад і техніку з Херсона та прилеглих територій

Наступальна активність російських окупантів знизилася. Причиною цьому не є зміна планів загарбників. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, причиною є низка різних подій на фронті. Маляр розповіла, що росіяни виводили особовий склад і техніку з Херсона та прилеглих територій. Невдовзі вони з'являться на інших напрямках.

«Тому в оцей період, коли вони переводять, виводять техніку і переформатовують свої підрозділи, буде знижена інтенсивність принаймні на півдні. Разом з тим вони укріплюють за рахунок цієї техніки та людей свої підрозділи на сході. От якраз там інтенсивність не падає», – зауважила заступниця міністра оборони.

За її словами, єдине, що було на сході, – зменшення кількості атак за добу, пов'язане із зіпсованою погодою, яка загарбникам заважала.

«Натомість у другу половину минулого тижня на Бахмутському напрямку іноді було понад 100 атак за день. Це те, що відбивали Збройні сили України», – додала Маляр.

Вона зазначила, що там росіяни не знижують інтенсивності атак, якщо їм не заважає погода. Також не зменшується кількість обстрілів.

За словами Маляр, фактично епіцентром бойових дій залишається Донеччина, де тривають дуже гарячі бої. Головна ціль окупантів, яку вони не можуть реалізувати, – це вийти на кордони області.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Відзначимо, що у Молдові також пропало світло після ракетних атак РФ по Україні.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Читайте також: «Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців
Теги: Міноборони наступ війна ЗСУ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кремлі створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області
Війна за Бєлгород. Що насправді планують росіяни?
Сьогодні, 19:14
Наглядова рада вирішила, що фейсбук та інстаграм повинні враховувати обставини російського вторгнення в Україну
Як російська війна в Україні впливає на модерацію контенту в соцмережах
Сьогодні, 21:00
Міністр заявив, що у разі ставки на військову складову в Україні, нібито «існує ризик того, що війна може затягнутися на десятиліття»
Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні
Сьогодні, 18:58

Події в Україні

Чому окупанти зменшили інтенсивність наступу – заява Міноборони
Чому окупанти зменшили інтенсивність наступу – заява Міноборони
Атака Росії 23 листопада: куди влучили ракети та які наслідки
Атака Росії 23 листопада: куди влучили ракети та які наслідки
Нова атака ворога та військова допомога від США. П'ять важливих новин 23 листопада
Нова атака ворога та військова допомога від США. П'ять важливих новин 23 листопада
Обстріл рашистами лікарні на Запоріжжі: оприлюднено нові деталі
Обстріл рашистами лікарні на Запоріжжі: оприлюднено нові деталі
Мінцифри повідомило про ще одну проблему, з якою зіткнулись українці
Мінцифри повідомило про ще одну проблему, з якою зіткнулись українці
«Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців
«Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Від Зеленського цього не чекали
139K
РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту
81K
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
58K
Що пригальмовує контрнаступ ЗСУ – пояснення Банкової
58K
Вимагаємо електричної справедливості! Як блекаут розсварив українців
57K
Рашисти атакували Київ: Кличко повідомив деталі

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Сьогодні, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Сьогодні, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту