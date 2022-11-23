Чому окупанти зменшили інтенсивність наступу – заява Міноборони

Рашисти виводили особовий склад і техніку з Херсона та прилеглих територій

Наступальна активність російських окупантів знизилася. Причиною цьому не є зміна планів загарбників. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, причиною є низка різних подій на фронті. Маляр розповіла, що росіяни виводили особовий склад і техніку з Херсона та прилеглих територій. Невдовзі вони з'являться на інших напрямках.

«Тому в оцей період, коли вони переводять, виводять техніку і переформатовують свої підрозділи, буде знижена інтенсивність принаймні на півдні. Разом з тим вони укріплюють за рахунок цієї техніки та людей свої підрозділи на сході. От якраз там інтенсивність не падає», – зауважила заступниця міністра оборони.

За її словами, єдине, що було на сході, – зменшення кількості атак за добу, пов'язане із зіпсованою погодою, яка загарбникам заважала.

«Натомість у другу половину минулого тижня на Бахмутському напрямку іноді було понад 100 атак за день. Це те, що відбивали Збройні сили України», – додала Маляр.

Вона зазначила, що там росіяни не знижують інтенсивності атак, якщо їм не заважає погода. Також не зменшується кількість обстрілів.

За словами Маляр, фактично епіцентром бойових дій залишається Донеччина, де тривають дуже гарячі бої. Головна ціль окупантів, яку вони не можуть реалізувати, – це вийти на кордони області.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Відзначимо, що у Молдові також пропало світло після ракетних атак РФ по Україні.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.