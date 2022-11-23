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Кличко назвав кількість ракет, які летіли на Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко назвав кількість ракет, які летіли на Київ
Над Києвом була збита 21 ракета
фото з відкритих джерел

Росія знову атакувала енергетичні об'єкти в України

 

Сьогодні, 23 листопада, Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. Поранення отримали 11 людей, 10 із них госпіталізовули.  Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко ефірі телемарафону.

«За інформацією від військових – на місто Київ летіла 31 ракета, 21 ракета була збита. Декілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання, працівники Київводоканалу та Київенерго працюють, щоб відновити, – заявив Кличко.

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

Внаслідок обстрілу без світла опинилася більша частина країни, зокрема перебої і в столиці. Також без світла опинився і Львів. 

 

 

Теги: водопостачання Київенерго Львів місто поранення ракета росія Київ обстріл

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