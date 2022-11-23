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Обстріл Київщини. Стало відомо, скільки людей загинуло

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Обстріл Київщини. Стало відомо, скільки людей загинуло
Вишгород. Це наслідки російського терору мирного населення
фото: КОВА

23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України

Голова Київської обласної військової адміністрації, Олексій Кулеба повідомив про постраждалих внаслідок російської ракетної атаки.

За його словами, на Київщині 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло. Усім, кому потрібно, надається тимчасове житло. Критична інфраструктура, зокрема і лікарні, працюють на генераторах.

«Усі служби та аварійні бригади працюють на місцях ударів. Енергетики вже приступили до відновлення електропостачання. Ремонтні бригади працюють. У найближчі години почне з’являтися електроенергія. Без паніки!», – розповів Кулеба.

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Вишгород. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.
фото: КОВА

Поки тривають відновлювальні роботи, у кожній громаді Київської області працюють «Пункти Незламності». Там є електрика, інтернет, тепло, вода тощо. «Пункти Незламності» функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. 

Теги: росія електроенергія інтернет Київщина житло самоврядування інфраструктура

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