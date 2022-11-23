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«Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців
Через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше
Укренерго

В «Укренерго» запевняють, що приводів для паніки немає

Сьогодні відбулась сьома масована терористична атака на енергетичні об’єкти України. Внаслідок обстрілів є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури, які спричинили аварійні відключення в усіх регіонах. Про це повідомляє «Укренерго».

«Диспетчери та інженери «Укренерго» працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Ремонтні бригади оцінюють масштаб ушкоджень і приступають до ремонтів всюди, де це можливо вже зараз», – йдеться в повідомленні.

Енергетики просять враховувати, що через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше.

«Приводів для паніки немає. В «Укренерго» є чіткі плани та протоколи дій, які вже зараз виконуються. Насамперед, заживлюватимуться обʼєкти критичної інфраструктури – водоканали, теплокомунерго, лікарні, вокзали тощо. В деяких регіонах підключення вже здійснюються», – роз’яснює оператор.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Теги: росія окупанти війна Україна Укренерго

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