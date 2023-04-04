Весняний призов у Росії: Шойгу повідомив нові деталі

До російських військ направлять 147 тис. новобранців

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що відомості про призовників почали надходити в електронному вигляді, що дозволило актуалізувати бази даних та забезпечити високу ефективність призову. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цього року вперше відомості про призовників надходять в електронному вигляді. Це прискорило обмін інформацією комісаріатів з органами виконавчої влади, дозволило оперативно актуалізувати електронні бази даних та забезпечити високу ефективність призову громадян на військову службу», – заявив Шойгу.

За його словами, це зменшило кількість бюрократичних процедур. Та, безперечно, пришвидшило темп того, як російські «мобіки» відправлятимуться гинути на фронт в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Весняна призовна кампанія в Росії стартувала 1 квітня. Згідно з указом президента РФ, до військ на термінову службу (1 рік) направляють 147 тис. новобранців.



«Підкреслю, що вона проходить у плановому порядку – у терміни, встановлені російським законодавством», – переконує Шойгу росіян.



За його словами, весняний призов забезпечують понад 2700 призовних комісій. Сергій Шойгу намагається запевнити росіян, що «усе робиться для блага мобілізованих».

«Військові команди формуються для відправки до місця служби в автоматизованому режимі, що зводить до мінімуму час знаходження молодого поповнення на збірних пунктах. Відомості про новобранців направляються до військових частин в електронній формі, завдяки чому вони оперативно зараховуються до списків і стають на всі види забезпечення», – заявив Шойгу.



Він сказав, що завершилася початкова постановка громадян на військовий облік, яка проводилася з 1 січня цього року. За словами Шойгу, у російські військкомати прибуло понад 700 тис. осіб.

Нагадаємо, що нещодавно Росія запровадила цифрові повістки.

До слова, британська розвідка повідомила, що російська влада готує хвилю мобілізації з метою набору додаткових 400 тис. військовослужбовців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що законопроєкт держдуми РФ про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію.