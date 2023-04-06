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ФСБ почала викликати на допит росіян, які втекли від мобілізації за кордон

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ФСБ почала викликати на допит росіян, які втекли від мобілізації за кордон
Управління ФСБ в Омську
фото з відкритих джерел

ФСБ збирає інформацію про росіян, які нещодавно повернулися в Росію з-за кордону

Співробітники головного управління ФСБ по Омській області почали викликати на «опитування» жителів регіону, які виїжджали під час мобілізації з країни та нещодавно повернулися до Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Про це виданню повідомив читач. За словами чоловіка, працівники ФСБ по телефону запросили його підійти за адресою, щоб з'ясувати, чого він нещодавно від'їжджав за кордон.

За словами чоловіка, у військовому квитку він має категорію «А» (придатний до служби без обмежень), він закінчив одну військову кафедру у званні «лейтенант запасу». У перший же день оголошеної Володимиром Путіним мобілізації, 21 вересня, він відлетів із Росії у заплановану відпустку до країни на Близькому Сході, з якої вирішив не повертатися. Після закінчення туристичної візи чоловік перебрався в одну з країн СНД, місяць тому він повернувся до Росії.

Аналогічні виклики отримали ще кілька читачів видання, які зареєстровані в Омській області. Їх також попросили прийти на адресу: вулиця Леніна, будинок 2 в Омську, де знаходиться територіальне управління ФСБ Росії. «На допит, звичайно ж, ніхто не пішов», – повідомив співрозмовник видання.

Журналісти зателефонували за номером, з якого дзвонили читачам.

«Я все пояснив: будівля ФСБ, центральний вхід. Я покажу посвідчення. Просто треба опитати. Звичайне опитування. Навіть не допит. Поговоримо, протокол опитування складемо, спокійно підете додому. Наша робота така», – підтвердив телефоном співробітник ФСБ (його ім'я є в розпорядженні редакції – ред.) Як випливає з баз даних, які потрапили у відкритий доступ, чоловік дійсно працює у вказаному управлінні ФСБ.

Правозахисники повідомили, що поки що ця практика «обздвону» не має масового характеру. 

Зазначимо, що часткова мобілізація в Росії розпочалася 21 вересня та завершилася 28 жовтня 2022 року. Загалом із запасу призвали 300 тисяч росіян. Від мобілізації в країні звільнили понад 830 тисяч осіб, частина з них – співробітники підприємств оборонно-промислового комплексу та інших соціально значущих державних сфер.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив деталі весняного призову в армію. До російських військ направлять 147 тис. новобранців.

Раніше ЗМІ повідомили, з якими масовими проблемами зі здоров'ям зіткнуться росіяни після втечі більшості лікарів за кордон. 

Теги: ФСБ росіяни мобілізація

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