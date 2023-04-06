ФСБ почала викликати на допит росіян, які втекли від мобілізації за кордон

ФСБ збирає інформацію про росіян, які нещодавно повернулися в Росію з-за кордону

Співробітники головного управління ФСБ по Омській області почали викликати на «опитування» жителів регіону, які виїжджали під час мобілізації з країни та нещодавно повернулися до Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Про це виданню повідомив читач. За словами чоловіка, працівники ФСБ по телефону запросили його підійти за адресою, щоб з'ясувати, чого він нещодавно від'їжджав за кордон.

За словами чоловіка, у військовому квитку він має категорію «А» (придатний до служби без обмежень), він закінчив одну військову кафедру у званні «лейтенант запасу». У перший же день оголошеної Володимиром Путіним мобілізації, 21 вересня, він відлетів із Росії у заплановану відпустку до країни на Близькому Сході, з якої вирішив не повертатися. Після закінчення туристичної візи чоловік перебрався в одну з країн СНД, місяць тому він повернувся до Росії.

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Аналогічні виклики отримали ще кілька читачів видання, які зареєстровані в Омській області. Їх також попросили прийти на адресу: вулиця Леніна, будинок 2 в Омську, де знаходиться територіальне управління ФСБ Росії. «На допит, звичайно ж, ніхто не пішов», – повідомив співрозмовник видання.

Журналісти зателефонували за номером, з якого дзвонили читачам.

«Я все пояснив: будівля ФСБ, центральний вхід. Я покажу посвідчення. Просто треба опитати. Звичайне опитування. Навіть не допит. Поговоримо, протокол опитування складемо, спокійно підете додому. Наша робота така», – підтвердив телефоном співробітник ФСБ (його ім'я є в розпорядженні редакції – ред.) Як випливає з баз даних, які потрапили у відкритий доступ, чоловік дійсно працює у вказаному управлінні ФСБ.

Правозахисники повідомили, що поки що ця практика «обздвону» не має масового характеру.

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Зазначимо, що часткова мобілізація в Росії розпочалася 21 вересня та завершилася 28 жовтня 2022 року. Загалом із запасу призвали 300 тисяч росіян. Від мобілізації в країні звільнили понад 830 тисяч осіб, частина з них – співробітники підприємств оборонно-промислового комплексу та інших соціально значущих державних сфер.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив деталі весняного призову в армію. До російських військ направлять 147 тис. новобранців.

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