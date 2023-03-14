Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля

Кремль неприхильно ставиться до перспективи повної мобілізації

Законопроєкт держдуми РФ про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, 13 березня до держдуми РФ надійшов на розгляд законопроєкт про реалізацію пропозиції міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо підвищення призовного віку. Максимальний призовний вік у Росії хочуть підвищити з 27 до 30 років негайно, а мінімальний – підвищать з 18 до 21 року зі щорічним збільшенням на один рік між 2024 і 2026 роками.

«Негайне підвищення максимального віку в законопроєкті, ймовірно, має на меті розширити віковий діапазон призову, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки», – йдеться в матеріалі ISW.

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На думку аналітиків, Кремль намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків війни проти України, розподіляючи ці наслідки серед однієї групи росіян.

Крім того, в ISW вважають, що запропоноване скорочення призовного віку також може свідчити про те, що Кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше наступних трьох років.

«Запропоноване розширення вікового діапазону призову є ще одним зусиллям зі збільшення збройних сил, значно нижчим від повної мобілізації, і вказує на те, що Кремль все ще дуже несхильно ставиться до перспективи повної мобілізації», – зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW:

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