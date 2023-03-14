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Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля
У РФ очікується підвищення призовного віку
фото з відкритих джерел

Кремль неприхильно ставиться до перспективи повної мобілізації

Законопроєкт держдуми РФ про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 13 березня до держдуми РФ надійшов на розгляд законопроєкт про реалізацію пропозиції міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо підвищення призовного віку. Максимальний призовний вік у Росії хочуть підвищити з 27 до 30 років негайно, а мінімальний – підвищать з 18 до 21 року зі щорічним збільшенням на один рік між 2024 і 2026 роками.

«Негайне підвищення максимального віку в законопроєкті, ймовірно, має на меті розширити віковий діапазон призову, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки», – йдеться в матеріалі ISW.

На думку аналітиків, Кремль намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків війни проти України, розподіляючи ці наслідки серед однієї групи росіян. 

Крім того, в ISW вважають, що запропоноване скорочення призовного віку також може свідчити про те, що Кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше наступних трьох років. 

«Запропоноване розширення вікового діапазону призову є ще одним зусиллям зі збільшення збройних сил, значно нижчим від повної мобілізації, і вказує на те, що Кремль все ще дуже несхильно ставиться до перспективи повної мобілізації», – зазначили аналітики. 

Ключові висновки ISW:

  • Член пов’язаного з Кремлем дискусійного клубу «Валдай» звинуватив фінансиста «Вагнера» Євгена Пригожина у переслідуванні політичних цілей у Росії, які ставлять під загрозу сили «Вагнера» в Бахмуті. Ця атака на Пригожина узгоджується з оцінкою ISW від 12 березня про те, що міністерство оборони Росії може навмисно розширювати сили «Вагнера» в Бахмуті, щоб зірвати політичні прагнення Пригожина.
  • Глава Чечні Рамзан Кадиров продовжує намагатися зберегти актуальність Чечні в російській політичній і військовій сфері.
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 березня в Тегерані зустрівся з офіційними особами Ірану для розширення двостороннього співробітництва та посилення пом'якшення санкцій.
  • Російські блогери продовжують спекулювати про можливий український контрнаступ на півдні України, що свідчить про зростання занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо українських бойових можливостей, оскільки російські війська прив’язуються до наступальних операцій у Бахмуті.
  • Повідомляється, що російські військові по-різному використовують новостворені «штурмові загони» в різних тактичних ситуаціях.
  • Віце-прем'єр-міністр України, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук підтвердила, що Росія незаконно депортувала до Росії 2161 українську дитину-сироту.
  • Російські війська продовжували наземні атаки по всій лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та досягли незначних успіхів на північний схід від Куп’янська та на схід від Сіверська.
  • Російські війська продовжували наступ у Бахмуті та його околицях, але станом на 13 березня не змогли завершити розворот, охопити чи оточити місто.
  • Російські війська продовжували вести наземні атаки на лінії фронту в Донецькій області.
  • Українські війська продовжують атакувати райони східної (лівобережної) Херсонської області.
  • Підпорядкування мобілізованих російських військових формуванням Донецької та Луганської народних республік («ДНР/ЛНР») викликає все більше невдоволення.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують запроваджувати нові положення, щоб перешкоджати та обмежувати використання української мови в навчальних закладах.
Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля фото 1
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Теги: росія війна мобілізація Україна

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