Кремль готує масштабну мобілізацію – британська розвідка

Російська влада вибрала нібито добровольчу модель, щоб заповнити брак кадрів

Російська влада готує хвилю мобілізації з метою набору додаткових 400 тис. військовослужбовців. Але військової техніки для такої кількості Москва не має. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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За повідомленнями російських ЗМІ, Росія представляє кампанію як набір добровольців, професійних кадрів, а не як обов'язкову мобілізацію.

Як зазначається у зведенні, існує реальна ймовірність того, що на практиці ця відмінність буде розмито, і що регіональна влада спробує виконати поставлені завдання з вербування, змушуючи чоловіків вступати до лав.

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За даними британської розвідки, російська влада вибрала нібито добровольчу модель, щоб заповнити брак кадрів і звести до мінімуму внутрішнє інакомислення.

«Малоймовірно, що кампанія залучить 400 тисяч справжніх добровольців. Однак для відновлення бойової могутності Росії в Україні знадобляться не тільки кадри. Росії потрібно більше боєприпасів та військової техніки, ніж вона має зараз», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що законопроєкт держдуми РФ про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію.