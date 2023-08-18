Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ
Окупанти піднімають МіГ-31, щоб розвідати, де знаходяться системи ППО
фото ілюстративне

Розвідувальна активність окупантів на півдні досить висока

Часті зльоти російських винищувачів МіГ-31 без пусків «Кинджалів» можуть бути пов’язані з розвідкою та підготовкою агресором до наступних атак. Також окупантам не дає спокою День Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня. Про це повідомила спікерка об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Найімовірніше, відбуваються заходи злагодження, вивірення позицій, зокрема підіймання літаків завжди пов’язані з виявленням систем ППО. Тобто ворог може збирати активно інформацію», – каже вона.

Гуменюк зауважила, що розвідувальна активність окупантів на півдні досить висока – за минулу добу, наприклад, на Миколаївщині двічі знищували дрони типу «Мерлін».

«І заліт так глибоко за лінію фронту якраз свідчить про те, що перевіряється наявність та готовність систем ППО…І це може свідчити про певну підготовку, і аналітики зауважили, що тяжіння до сакральних дат у росіян зберігається. 23-24 серпня їм може не давати спокою, і вони спробують не давати спокою і нам», – каже посадовиця.

Також у «Півдні» наголосили на тому, що ворог значно зменшив кількість обстрілів, а це свідчить про проблеми з постачанням боєприпасів завдяки вогневій роботі Сил оборони півдня.

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контрнаступ українських військ поблизу Роботино та Урожайного має велике тактичне значення
Аналітики пояснили, чому прорив оборони окупантів біля Роботино має велике тактичне значення
Сьогодні, 06:20
ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Юрій Павлов народився на Луганщині
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України
Сьогодні, 12:37

Події в Україні

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ
Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України
Розвідка звернулась з терміновим проханням до жителів окупованих територій
Розвідка звернулась з терміновим проханням до жителів окупованих територій
Понад 50 вибухів на Чернігівщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Понад 50 вибухів на Чернігівщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Польський перевізник відновить старий залізничний маршрут з Україною
Польський перевізник відновить старий залізничний маршрут з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
63K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
20K
День Незалежності. Тривожно...
14K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
8608
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту