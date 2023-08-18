Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ

Розвідувальна активність окупантів на півдні досить висока

Часті зльоти російських винищувачів МіГ-31 без пусків «Кинджалів» можуть бути пов’язані з розвідкою та підготовкою агресором до наступних атак. Також окупантам не дає спокою День Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня. Про це повідомила спікерка об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Найімовірніше, відбуваються заходи злагодження, вивірення позицій, зокрема підіймання літаків завжди пов’язані з виявленням систем ППО. Тобто ворог може збирати активно інформацію», – каже вона.

Гуменюк зауважила, що розвідувальна активність окупантів на півдні досить висока – за минулу добу, наприклад, на Миколаївщині двічі знищували дрони типу «Мерлін».

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«І заліт так глибоко за лінію фронту якраз свідчить про те, що перевіряється наявність та готовність систем ППО…І це може свідчити про певну підготовку, і аналітики зауважили, що тяжіння до сакральних дат у росіян зберігається. 23-24 серпня їм може не давати спокою, і вони спробують не давати спокою і нам», – каже посадовиця.

Також у «Півдні» наголосили на тому, що ворог значно зменшив кількість обстрілів, а це свідчить про проблеми з постачанням боєприпасів завдяки вогневій роботі Сил оборони півдня.

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.