Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України
Юрій Павлов народився на Луганщині
фото з відкритих джерел

Павлов отримав поранення, а згодом помер у лікарні

Вчора, 17 серпня, у РФ був похований начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти – заступник командира батальйону матеріального забезпечення Юрій Павлов. Про це повідомив «губернатор» тимчасово окупованого Севастополя Міхаїл Развожаєв.

Зазначимо, що Павлов – українець. Народився він у Новоіванівці в Луганській області. У 2009-му переїхав у Севастополь, де служив у 810-й бригаді морської піхоти.

Начальником штабу росіяни призначили Павлова минулого року. 

Пропагандисти зазначають, що Павлов отримав поранення. А згодом окупант помер в госпіталі. 

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Луганщина війна ЗСУ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська аеророзвідка нищить ворога під Бахмутом
ЗСУ показали, як аеророзвідка ліквідує ворога під Бахмутом (відео)
13 серпня, 00:57
БМПТ «Термінатор-2» знищено
Бійці СБУ ліквідували рідкісний екземпляр ворожої оборонки (відео)
12 серпня, 11:39
Олег Котенко
Уряд ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
11 серпня, 04:23

Події в Україні

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ
Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України
Розвідка звернулась з терміновим проханням до жителів окупованих територій
Розвідка звернулась з терміновим проханням до жителів окупованих територій
Понад 50 вибухів на Чернігівщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Понад 50 вибухів на Чернігівщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Польський перевізник відновить старий залізничний маршрут з Україною
Польський перевізник відновить старий залізничний маршрут з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
63K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
20K
День Незалежності. Тривожно...
14K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
8608
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту