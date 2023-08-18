ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України

Павлов отримав поранення, а згодом помер у лікарні

Вчора, 17 серпня, у РФ був похований начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти – заступник командира батальйону матеріального забезпечення Юрій Павлов. Про це повідомив «губернатор» тимчасово окупованого Севастополя Міхаїл Развожаєв.

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Зазначимо, що Павлов – українець. Народився він у Новоіванівці в Луганській області. У 2009-му переїхав у Севастополь, де служив у 810-й бригаді морської піхоти.

Начальником штабу росіяни призначили Павлова минулого року.

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Пропагандисти зазначають, що Павлов отримав поранення. А згодом окупант помер в госпіталі.

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.