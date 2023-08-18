Аналітики пояснили, чому прорив оборони окупантів біля Роботино має велике тактичне значення

Прорив лінії оборони в декількох населених пунктах може надати Збройним силам України можливість почати операції в районах за найгустішими мінними полями

Українські війська здійснили контрнаступ поблизу Роботино та Урожайного на південному напрямку, і, ймовірно, цей прорив має велике тактичне значення через структуру російських оборонних рубежів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що трирівнева лінія оборони російських військ на півдні України складається з першої лінії, включаючи глибокі мінні поля, другої лінії з зосередженням артилерії, техніки та особового складу, а також третьої лінії тилових позицій, спрямованих на накопичення та збереження ресурсів.

Припускається, що прорив лінії оборони в декількох населених пунктах може надати Збройним силам України можливість почати операції в районах за найгустішими мінними полями. Якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть не так сильно заміновані, то це, ймовірно, сприятиме стрімчому наступу України.

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Нагадаємо, українські війська просунулися на північний схід від Роботиного (що розташоване на відстані 10 км на південь від Оріхова). Можливо, ЗСУ отримали успіхи в прилеглих районах, що враховує тижні постійної активності українських військових в лісистих зонах на північний схід від цього населеного пункту.

Раніше повідомлялося, що на Бердянському напрямку, Збройні сили України активно ведуть контрнаступальні операції відповідно до зазначених стратегічних планів. Додатково, важливою ініціативою стало закріплення позицій українських військ на південь від Бахмута.

Також українські війська продовжують активні контрнаступальні операції на трьох різних ділянках фронту. ЗСУ здійснили просування в Запорізькій та Донецькій областях.

Як відомо, на Лимано-Куп'янського напрямку українські військові збудували сильну оборонну лінію. Однак російська армія використовує перегрупування внаслідок ударів та відсічі з боку українських сил, щоб зупиняти їхні наступальні дії.

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До слова, воїни 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ вперше показали в дії шведський переносний зенітно-ракетний комплекс RBS-70, який був доставлений в Україну ще в квітні. Вони знищили російський ударний вертоліт Ка-52 поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.