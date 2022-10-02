ЗСУ на півдні знищили 16 танків та затрофеїли бронетранспортер

ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні

Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, зауважують наші воїни

Українські військові на півдні за добу знищили 64 рашисти, склад з боєприпасами та 16 танків ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що противник і далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій. Активно здійснює повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але влучність наших підрозділів знищила 3 безпілотні шпигуни в Миколаївському і Баштанському районах без можливості реалізації набраних фото/відео даних.

Нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки.

Втрати ворога за бойовий день складають: знищені 64 рашисти, склад з боєприпасами, дві самохідні гаубиці «Мста-С», два протитанкові ракетні комплекси, 16 танків та одиниць іншої авто-бронетехніки. Один бронетранспортер (БТР) затрофеєний.

Разом з тим військові повідомили, що ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжує налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів. Водночас наносить ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

Протягом бойового дня ворогом завдано 7 авіаційних ударів по наших позиціях, з реактивних систем залпового вогню вчергове вдарили по двох громадах Нікопольського району. Без жертв та постраждалих.

Двічі за день був обстріляний Очаків із 120 мм міномета та реактивної системи залпового вогню «Град». Били по портовій акваторії та інфраструктурі. Без людських втрат.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 2 жовтня, атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг.

Також 1 жовтня російські окупанти ударили по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Нікопольський район окупанти накрили «Градами» та важкою артилерією п’ять разів.