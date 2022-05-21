Чому ворог атакує цивільні об'єкти: роз'яснення Міноборони

Ганна Маляр назвала дві причини, чому рашисти обстрілюють цивільні об'єкти, хоча спершу ціляться у військові

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала дві причини, чому Росія обстрілює цивільні об'єкти. Про них вона розповіла в ефірі телеканалу «Рада».

За словами Маляр, перша причина таких дій рашистів – це те, що вони справді не дотримуються правил та звичаїв війни. Тобто обстрілюють навмисно.

Другою причиною є те, що російські окупанти не завжди потрапляють у заплановані цілі. Наприклад, загарбники хотіли вгатити по критичній інфраструктурі, а потрапили в цивільний об'єкт.

Заступниця Міноборони додає, що найперше ворог намагається цілити по військових об'єктах.

Далі його ціллю є інфраструктура: склад паливно-мастильних матеріалів, залізничні сполучення, дороги. А потім вже ворог обстрілює цивільні об'єкти.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти випустили три ракети по м. Лозова Харківської області. Дві ракети вдалося відбити, але одна влучила у Будинок культури.