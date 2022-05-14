Росія пригнала вояків в Україну, але ті злякалися м'ясорубки на фронті і втекли (відео)

Російські окупанти, які прибули на війну в Україну, відмовилися брати участь у бойових діях. Все тому, що вони побачили, як українські захисники щодня знищують їхніх земляків. У мережі з'явилося відеозвернення, в якому військові російської армії заявили, що їх використали не за призначенням та кинули на забій.

«Після прибуття на територію «ЛНР» «місцеве управління» використало нас не за призначенням. Без відвідної підготовки випускали на лінію фронту, без будь-якої взаємодії зі збройними силами «ЛНР». Нині ми повернулися на територію РФ, допомоги від керівництва немає», – сказав один з окупантів.

Рашисти жаліються, що тепер у них немає грошей доїхати додому, адже деякі вояки прибули з Камчатки й Сахаліну.