Росія пригнала вояків в Україну, але ті злякалися м'ясорубки на фронті і втекли (відео)
Російські військові відмовилися воювати в Україні, коли побачили, яке пекло відбувається на фронті
Російські окупанти, які прибули на війну в Україну, відмовилися брати участь у бойових діях. Все тому, що вони побачили, як українські захисники щодня знищують їхніх земляків. У мережі з'явилося відеозвернення, в якому військові російської армії заявили, що їх використали не за призначенням та кинули на забій.
«Після прибуття на територію «ЛНР» «місцеве управління» використало нас не за призначенням. Без відвідної підготовки випускали на лінію фронту, без будь-якої взаємодії зі збройними силами «ЛНР». Нині ми повернулися на територію РФ, допомоги від керівництва немає», – сказав один з окупантів.
Рашисти жаліються, що тепер у них немає грошей доїхати додому, адже деякі вояки прибули з Камчатки й Сахаліну.
Відомо, що рашисти вже втратили на війні в Україні понад 27 тисяч військових, 1 218 танків та 200 літаків.
Нагадаємо, раніше розвідка оприлюднила аудіозапис перехоплення розмови окупанта, що яскраво демонструє настрій у російській армії – бажання піти з війни за будь-яку ціну.