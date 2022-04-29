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    Події в Україні

    Українські піхотинці показали, що залишилося від знищених ними десантників (фото)

    Гроші окупантам уже не знадобляться&nbsp; - Українські піхотинці показали, що залишилося від знищених ними десантників (фото)
    Гроші окупантам уже не знадобляться 
    фото: 24 ОМБр імені короля Данила/Facebook

    Бойові позиції 24 окремої механізованої бригади намагалися штурмувати, однак атака провалилася

    Українські піхотинці на Луганщині відбили наступ ворожого десанту. Бойові позиції 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила намагалися штурмувати, однак атака провалилася. Про це ідеться на Facebook-сторінці підрозділу.

    «Після провалу поставленої задачі, лише семеро окупантів із групи залишилися живими – решта ліквідовано нашими армійцями», – сказано у повідомленні.

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    Українські піхотинці показали, що залишилося від знищених ними десантників (фото)
    Українські піхотинці показали, що залишилося від знищених ними десантників (фото)
    Українські піхотинці показали, що залишилося від знищених ними десантників (фото)
    Українські піхотинці показали, що залишилося від знищених ними десантників (фото)
    Українські піхотинці показали, що залишилося від знищених ними десантників (фото)

    Вояки 24 бригади також розповіли, що окупанти були родом із Удмуртії, Башкирії та Ростовської області. Українські захисники показали фото речей, які мали по собі росіяни. Це жетони, ікони та інші обереги, а також рублі.

    Раніше воїни 92 ОМБр ім. Кошового отамана Івана Сірка закинули снаряд із безпілотника прямо у люк автомобіля з російськими окупантами.

    Дещо раніше українські військові знищили великий склад боєприпасів ворога.

    Російські військові розмістили свої запаси зброї біля одного з будинків в українському селі.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Українські піхотинці показали, що залишилося від знищених ними десантників (фото)