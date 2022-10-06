Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чорний день для дронів-камікадзе: Зеленський подякував воїнам Повітряних сил ЗСУ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чорний день для дронів-камікадзе: Зеленський подякував воїнам Повітряних сил ЗСУ
Воїнам вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва
фото з відкритих джерел

Президент подякував воїнам Повітряних сил ЗСУ, які вчора вночі збили шість дронів-камікадзе

Президент України Володимир Зеленський подякував зенітниками 302 зенітного ракетного Харківського полку та льотчикам-винищувачам з 204 Севастопольської бригади тактичної авіації, які в ніч на 5 жовтня збили шість безпілотників іранського виробництва. Слова вдячності він висловив під час вечірнього відеозвернення.

«Я хочу відзначити воїнів наших Повітряних сил, яким сьогодні (5 жовтня – ред.) вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, що їх окупанти намагалися використати проти наших міст», – зазначив Президент.

Зеленський уточнив, що три безпілотники були збиті зенітниками 302 зенітного ракетного Харківського полку, а ще три збили льотчики-винищувачі з 204 Севастопольської бригади тактичної авіації. «Я дякую за влучність, хлопці!», – наголосив він.

Як повідомлялося, у ніч на 5 жовтня російські війська з півдня атакували Україну дронами-камікадзе. З близько 12 дронів були збиті шість.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також розповів про дві топ-події дня.

Читайте також: Пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували справжній бунт (відео)
Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Зброя Росії війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Україна підписала з Німеччиною контракт на постачання новітніх систем ППО
Україна підписала з Німеччиною контракт на постачання новітніх систем ППО
Чорний день для дронів-камікадзе: Зеленський подякував воїнам Повітряних сил ЗСУ
Чорний день для дронів-камікадзе: Зеленський подякував воїнам Повітряних сил ЗСУ
Рашисти б'ють по Нікополю та Одещині, в регіонах чути вибухи
Рашисти б'ють по Нікополю та Одещині, в регіонах чути вибухи
Зеленський відверто заявив, що зима цьогоріч буде важкою
Зеленський відверто заявив, що зима цьогоріч буде важкою
В окупованому Севастополі лунають вибухи
В окупованому Севастополі лунають вибухи
МАГАТЕ дивно відреагувало на анексію Кремлем Запорізької АЕС
МАГАТЕ дивно відреагувало на анексію Кремлем Запорізької АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру
28K
Український посол у Казахстані довів росіян до істерики
26K
Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)
21K
Кабмін змінить ціну на виїзд чоловіків за кордон
19K
Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
13K
Хто стане главою НБУ? Депутат зняв інтригу і назвав день голосування

Новини

ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Вчора, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Вчора, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
4 жовтня, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
4 жовтня, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
4 жовтня, 07:21

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту