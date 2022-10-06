Чорний день для дронів-камікадзе: Зеленський подякував воїнам Повітряних сил ЗСУ

Президент подякував воїнам Повітряних сил ЗСУ, які вчора вночі збили шість дронів-камікадзе

Президент України Володимир Зеленський подякував зенітниками 302 зенітного ракетного Харківського полку та льотчикам-винищувачам з 204 Севастопольської бригади тактичної авіації, які в ніч на 5 жовтня збили шість безпілотників іранського виробництва. Слова вдячності він висловив під час вечірнього відеозвернення.

«Я хочу відзначити воїнів наших Повітряних сил, яким сьогодні (5 жовтня – ред.) вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, що їх окупанти намагалися використати проти наших міст», – зазначив Президент.

Зеленський уточнив, що три безпілотники були збиті зенітниками 302 зенітного ракетного Харківського полку, а ще три збили льотчики-винищувачі з 204 Севастопольської бригади тактичної авіації. «Я дякую за влучність, хлопці!», – наголосив він.

Як повідомлялося, у ніч на 5 жовтня російські війська з півдня атакували Україну дронами-камікадзе. З близько 12 дронів були збиті шість.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також розповів про дві топ-події дня.