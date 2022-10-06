Пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували справжній бунт (відео)

Мобілізовані росіяни, яких Путін відправляє на війну в Україну, відмовляються брати в руки зброю

Російські солдати нарікають на відсутність бронежилетів, касок, медикаментів, грошей і навіть їжі. Їм видали тільки списані автомати тож «гарматне м'ясо» почало здогадуватися, що їх теж уже списали.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін сьогодні, 5 жовтня вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.