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Зеленський розповів про дві топ-події дня: звернення (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський розповів про дві топ-події дня: звернення (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: кадр відео

Президент підбив підсумки 224 дня війни

Президент Володимир Зеленський розповів про кілька подій, які дуже вагомо підтверджують віру світу в майбутнє України, довіру світу до нашої міцності. Про це глава держави розповів у своєму зверненні.

«По-перше, починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва і розвитку. Це одна з найбільш престижних глобальних організацій. Вона обʼєднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Ми подали нашу заявку на вступ, вона підтримана Організацією. Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується. І всі необхідні умови для повноправного членства ми виконаємо. А вже цьогоріч у Києві запрацює регіональний офіс Організації. Для нас це означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці з глобальною спільнотою», – розповів Зеленський.

За його словами, друга подія: разом із нашими друзями – Іспанією та Португалією – подаємо заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

«Це наша спільна заявка. Шанс на її задоволення доволі високий. І річ не лише в тому, що наші країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватися, щоб отримати право на проведення чемпіонату. Річ ще й у тому, що буде дуже символічно, коли три країни Європейського Союзу – Іспанія, Португалія та Україна – зможуть разом провести чемпіонат світу», – резюмував президент.

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Теги: Володимир Зеленський Україна Португалія Іспанія відео

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