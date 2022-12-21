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Данілов анонсував більше «бавовни» в Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
Данілов анонсував більше «бавовни» в Росії
Секретар РНБО анонсував наростання «бавовни» на території РФ
фото ілюстративне

Данілов порекомендував країні-агресу переглянути свою політику

Російська Федерація повинна переглянути свою агресивну політику стосовно цивілізованого світу. Інакше кількість вибухів на її території лише збільшуватиметься. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Я попереджав, що «бавовна» на Росії буде наростати і вона буде з кожним днем все більше і більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія. Треба чемно поводитися стосовно цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре. А якщо ви будете надалі проводити таку політику, як ви зараз обрали, то повірте, буде вибухати не тільки там, а ще й багато в інших містах, і як то кажуть, мало їм не буде точно», – зазначив Данілов.

Нагадаємо, у російському місті Шебекіно, що в Бєлгородській області сьогодні, 20 грудня знову було гучно. Місцева влада заявила про «обстріл». Над містом здійнялися чорні клуби диму, а жителі залишилися без води та світла.

Додамо, російський Бєлгород у неділю, 18 грудня, здригнувся від вибухів. Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл та роботу ППО, яка призвела до наслідків на землі. Пошкодження виявили у чотирьох багатоповерхівках та приватному секторі Бєлгорода – за попередніми даними, у 14 житлових будинках та 9 автомобілях.

Також 8 грудня у Бєлгородській області Росії виникла сильна пожежа, місцеві мешканці повідомляють про «приліт».

Теги: Бєлгород Олексій Данілов влада обстріл місцева влада росія пожежа

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