У російському Курську «бавовна»: у місті лунають вибухи (відео)

Неспокійний вечір видався в російському Курську

У російському місті Курськ лунають гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

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Відео зі звуками, схожими на «бавовну», з'явилося у російських пабліках.

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Варто відзначити, що офіційної інформації щодо обстрілів території Росії поки немає.

Нагадаємо, 13 грудня губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що нічна «бавовна» в області була пов’язана з обстрілом ЗСУ. Як повідомлялося, нічні вибухи були дуже потужними. Від ударів у будинках тремтіли шибки, як від землетрусу.