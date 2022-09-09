ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії (фото, відео)

ДБР перевіряє осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами

Слідчі перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали у місті Балаклія Харківської фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів після звільнення ЗСУ населеного пункту – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

6 фото На весь екран











Слідчі спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

«ДБР неодноразово наголошувало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності. Тож, час розплати наблизився», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рашисти оголосили «евакуацію» з тимчасово окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти. Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу захисників України та успіхи на Харківському напрямку.