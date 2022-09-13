Харківщина: Міноборони назвало кількість деокупованих населених пунктів

ЗСУ звільнили від окупації вже 150 тисяч громадян

Воїни звільнили вже 300 населених пунктів у Харківській області

Збройні сили України звільнили від російських військ на Харківщині вже 3 800 кв. км. Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«Ця операція зі звільнення Харківської області тривала кілька днів і вона планувалася на кілька днів, і починаючи з 6 вересня до сьогодні звільнено 3 800 кв. км, понад 300 населених пунктів та близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації», – розповіла Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що операція зі звільнення триває, її розплановано до повного звільнення Харківської області. При цьому вона не стала розголошувати всіх деталей щодо тотального звільнення Харківщини.

Вчора повідомлялося, що Збройні сили України відвоювали в окупантів вже 6 тис. кв. км. Проте Генштаб попереджає, що на звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки.

До слова, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.