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    Події в Україні

    Де окупанти готують наступ. Інформація від президента

    &laquo;Будемо робити все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер&raquo; - Де окупанти готують наступ. Інформація від президента
    «Будемо робити все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер»
    фото: Офіс президента

    Зеленський розповів про найскладніші напрямки на фронті

    Уночі 31 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти накопичують сили для наступу на Південному напрямку та на Донбасі. Ситуація там залишається вкрай складною.

    «Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області. Намагаються організувати там якісь свої незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність. Звичайно, це для них безперспективно. Що більше вони будуть проявляти там свою активність, то серйознішими в підсумку будуть втрати самої Росії. Самих росіян. Бо хто ж іще заплатить за окупацію чужої землі?», – прокоментував Зеленський.

    Також на Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів.

    Як відомо, Росія зосереджує ракетні удари по чотирьох районах – Пентагон.

    Також окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку – Генштаб.

    Нагадаємо, Зеленський повідомив про звільнення двох генералів.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Де окупанти готують наступ. Інформація від президента