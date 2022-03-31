ЄБРР спрогнозував, як війна проти України вдарить по економіці РФ

Європейський банк реконструкції та розвитку дав невтішний прогноз Росії

У цьому році економіка Росії внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну скоротиться на 10%. Про це повідомив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у прогнозі, оприлюдненому в четвер, 31 березня, пише DW.

Для України прогнозовано ще більше падіння ВВП - на рівні 20%. Збройне вторгнення РФ до України, що почалося п'ять тижнів тому, викликало «найбільший шок у сфері постачання за останні 50 років», вказано у документі.

До початку війни ЄБРР прогнозував ріст економіки в Росії на 2022 рік на рівні 3%, а в Україні - на рівні 3,5%.

У своєму прогнозі ЄБРР водночас відзначає, що в найближчі місяці, сторони конфлікту, очевидно, домовляться про припинення вогню і що невдовзі після цього «почнуть докладати масштабних зусиль з метою відновлення економіки України».

За такого сценарію банк очікує ріст економіки України вже наступного року обсягом 23%, водночас приріст російської економіки через західні санкції, які ймовірно будуть в силі, залишиться на нулі.

Як відомо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного.

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