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    Економіка та фінанси

    ЄБРР спрогнозував, як війна проти України вдарить по економіці РФ

    Через запроваджені проти РФ санкції російський рубль обвалився - ЄБРР спрогнозував, як війна проти України вдарить по економіці РФ
    Через запроваджені проти РФ санкції російський рубль обвалився

    Європейський банк реконструкції та розвитку дав невтішний прогноз Росії

    У цьому році економіка Росії внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну скоротиться на 10%. Про це повідомив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у прогнозі, оприлюдненому в четвер, 31 березня, пише DW.

    Для України прогнозовано ще більше падіння ВВП - на рівні 20%. Збройне вторгнення РФ до України, що почалося п'ять тижнів тому, викликало «найбільший шок у сфері постачання за останні 50 років», вказано у документі.

    До початку війни ЄБРР прогнозував ріст економіки в Росії на 2022 рік на рівні 3%, а в Україні - на рівні 3,5%.

    У своєму прогнозі ЄБРР водночас відзначає, що в найближчі місяці, сторони конфлікту, очевидно, домовляться про припинення вогню і що невдовзі після цього «почнуть докладати масштабних зусиль з метою відновлення економіки України».

    За такого сценарію банк очікує ріст економіки України вже наступного року обсягом 23%, водночас приріст російської економіки через західні санкції, які ймовірно будуть в силі, залишиться на нулі.

    Як відомо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного.

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    Теги: росія окупанти ЄБРР економіка війна Україна окупація #stoprussia
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    ЄБРР спрогнозував, як війна проти України вдарить по економіці РФ