Окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку – Генштаб

Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки Білорусь

Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 березня.

Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

На Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців із країн близького сходу.

За отриманою інформацією, 29 березня перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель. Крім того, Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів «Іскандер» та двох комплексів ППО С-300 для їх прикриття.

Залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток.

На тимчасово зайнятих противником територіях він продовжує обмеження пересування місцевого населення, російські загарбники беруть громадян України у заручники та здійснюють вивезення награбованих у мирних громадян товарів.

У РФ розпочалась практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, зафіксовано подібний випадок подачі до суду на командира у 752-му мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу.

«Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі», - підсумував Генштаб ЗСУ.

Як повідомлялося, окупанти вирішили покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.

Також відомо, що в четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону.