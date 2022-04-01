Зеленський звільнив двох генералів-зрадників

Президент повідомив, у кого з командирів полетіли погони

У нічному зверненні 31 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення генералів: посад позбулися ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович.

«Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінного будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, вищих військових звань. Випадковим генералам з нами не по дорозі!», – повідомив Зеленський.

Український лідер подякував справжнім героям зі Служби безпеки та усім, хто захищає нашу державу.

«Серед службовців героїв справді дуже багато. Дякуємо їм!», – наголосив президент.

До слова, раніше повідомлялося, що ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ підозрюється у держзраді. Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого.

Як відомо, звання генерала Криворучку президент присвоїв у серпні 2021 року.

Нагадаємо, напередодні Зеленський звільнив кількох послів за неналежну роботу (відео).