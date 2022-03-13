Українські вояки на Чернігівщині знищили танковий підрозділ росіян, він прямував на Київ (фото)

Ворог мав на меті безперешкодно пройти через оборонців і висунутись в напрямку столиці

Військові частини та підрозділи оперативного командування «Північ» продовжують успішно виконувати завдання щодо захисту Чернігівщини від «руських асвабатітелей». Про це інформує Міністерство оборони України.

Українські вояки зупинили танковий підрозділ, який мав на меті безперешкодно пройти через оборонців і висунутись в напрямку столиці України.

«Після запеклого бою ворог практично був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити столицю нашої Батьківщини», – повідомляє Міноборони.

Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці, закликав співвітчизників взяти активну участь у протестах.

Після початку російського вторгнення в Україну Навальний та його команда 2 березня закликали росіян щодня та безстроково виходити на антивоєнні акції. За даними правозахисного проекту ОВД-Инфо, з початку війни до цього часу на антивоєнних акціях у всій росії було затримано до 14 тис. осіб.