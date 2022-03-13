  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Авіаудари по Миколаєву: внаслідок атаки окупантів загинули дев'ятеро людей

    Авіаудари по Миколаєву: внаслідок атаки окупантів загинули дев'ятеро людей

    Також о 09:19 в одному з районів Миколаєва прогримів один з вибухів

    Російсько-окупаційні війська здійснили авіаудар по Миколаєву. Внаслідок чого загинули девятеро людей. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

    «9 людей загинуло внаслідок бомбардування му#аками. Миколаїв», – написав він.

    Як повідомляють ЗМІ, о 11:15 в Миколаєві на проспекті Героїв України в районі зупинки Ательє внаслідок обстрілу окупантів загинуло 9 людей, ще кількох місцевих жителів поранено. Також о 09:19 в одному з районів Миколаєва прогримів один з вибухів.

    Також окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря».

    Фашистська Росія продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирних людей в Україні. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ворог за останню ніч пошкодив понад 160 будинків у місті.

    Читайте також: «Сигнал для НАТО». У МВС пояснили, для чого рашисти обстріляли Яворівський полігон
    Теги: війна Миколаївщина Миколаїв бомбардування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Авіаудари по Миколаєву: внаслідок атаки окупантів загинули дев'ятеро людей