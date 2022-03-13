Авіаудари по Миколаєву: внаслідок атаки окупантів загинули дев'ятеро людей

Також о 09:19 в одному з районів Миколаєва прогримів один з вибухів

Російсько-окупаційні війська здійснили авіаудар по Миколаєву. Внаслідок чого загинули девятеро людей. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«9 людей загинуло внаслідок бомбардування му#аками. Миколаїв», – написав він.

Як повідомляють ЗМІ, о 11:15 в Миколаєві на проспекті Героїв України в районі зупинки Ательє внаслідок обстрілу окупантів загинуло 9 людей, ще кількох місцевих жителів поранено. Також о 09:19 в одному з районів Миколаєва прогримів один з вибухів.

Також окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря».

Фашистська Росія продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирних людей в Україні. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ворог за останню ніч пошкодив понад 160 будинків у місті.