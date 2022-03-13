Окупанти намагаються обійти Миколаїв і напасти на Одесу: дані британської розвідки

Росія платить високу ціну за просування територією України

Російські окупанти намагаються обійти Миколаїв, щоб напасти на Одесу. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, військові намагаються оточити українську армію на сході з боку Харкова і Маріуполя. Окупанти планують обійти Миколаїв та піти в одеському напрямку.

Також у Міністерстві оборони зазначили, що Росія платить високу ціну за просування територією України. Військові зіткнулися із значним опором.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська здійснили авіаудар по Миколаєву. Внаслідок чого 13 березня загинули девятеро людей.

Також окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря».

Фашистська Росія продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирних людей в Україні. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ворог за останню ніч пошкодив понад 160 будинків у місті.