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    Окупанти намагаються обійти Миколаїв і напасти на Одесу: дані британської розвідки

    Російсько-окупаційні війська здійснили 13 березня авіаудар по Миколаєву. - Окупанти намагаються обійти Миколаїв і напасти на Одесу: дані британської розвідки
    Російсько-окупаційні війська здійснили 13 березня авіаудар по Миколаєву.
    фото з відкритих джерел

    Росія платить високу ціну за просування територією України

    Російські окупанти намагаються обійти Миколаїв, щоб напасти на Одесу. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії.

    За даними розвідки, військові намагаються оточити українську армію на сході з боку Харкова і Маріуполя. Окупанти планують обійти Миколаїв та піти в одеському напрямку.

    Також у Міністерстві оборони зазначили, що Росія платить високу ціну за просування територією України. Військові зіткнулися із значним опором.

    Нагадаємо, російсько-окупаційні війська здійснили авіаудар по Миколаєву. Внаслідок чого 13 березня загинули девятеро людей.

    Також окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря».

    Фашистська Росія продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирних людей в Україні. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ворог за останню ніч пошкодив понад 160 будинків у місті.

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    Теги: Росія МВС окупанти НАТО військові
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    Окупанти намагаються обійти Миколаїв і напасти на Одесу: дані британської розвідки