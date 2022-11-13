Деокупація Херсона: місцева влада терміново звернулася до містян (відео)

Янушевич: «Ворог замінував майже все»

Російські загарбники, які втекли під натиском ЗСУ з Херсона, замінували майже все місто. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Дорогі друзі. Другий день у Херсоні відбуваються святкування визволення міста. Люди виходять на вулиці, площі з українськими прапорами, радіють, дякують ЗСУ. Але я хочу всіх застерегти. Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог замінував майже все. Дуже вас прошу не збиратися в людних місцях. Більше того, завтра, 14 листопада будуть проводитися розмінувальні роботи в центрі міста. Тому дуже прошу не заїжджати в центральну частину міста», – сказав Янушевич.

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Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав херсонців не намагатися самостійно перевіряти залишені окупантами будівлі та предмети.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.