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Зеленський звернувся до херсонців із важливим закликом

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський звернувся до херсонців із важливим закликом
Зеленський закликав херсонців самостійно не перевіряти залишені окупантами будівлі
фото: Офіс президента

Глава держави звернувся попросив херсонців інформувати про всі підозрілі предмети, які вони знаходять

Президент Володимир Зеленський закликав херсонців не намагатися самостійно перевіряти залишені окупантами будівлі та предмети. Про це він повідомив під час відеозвернення.

За його словами, у Херсоні працюють десять груп вибухотехніків, правоохоронці, а також є різні підрозділи Сил оборони. Один із саперів зазнав поранення під час розмінування адмінбудівлі.

«Дуже важливо зараз сказати всім херсонцям, щоб вони були обережними й не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що необхідно дбати про безпеку та попросив як можна більше розповсюдити ці заклики.

Як відомо, 12 листопада, до Херсона повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. 

Також повідомлялося, що у Херсоні військова адміністрація запроваджує комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 8:00. 

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Теги: Володимир Зеленський Херсон розмінування звільнення військові

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