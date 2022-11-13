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Міноборони позбавило акредитації деякі ЗМІ за порушення у Херсоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони позбавило акредитації деякі ЗМІ за порушення у Херсоні
Низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу
фото з відкритих джерел

Журналістів покарали за висвітлення подій у Херсоні ще до завершення стабілізаційних заходів

Міністерство оборони України низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у Херсоні, скасувало дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнало недійсними. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність у Херсоні ще до завершення стабілізаційних заходів, зауважили у Міноборони.

«Такі дії є грубим порушенням вимог наказу головнокомандувача Збройних сил України №73 від 03.03.2022, а також відповідних розпоряджень військового командування. Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними», – підкреслили у міністерстві.

Як зауважили у Міноборони, наказ головнокомандувача ЗСУ №73 від 3 березня 2022 року доводиться всім представникам ЗМІ разом із видачею прескарт.

Нагадаємо, триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині. У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

Теги: ЗМІ Міноборони наказ Торецьк журналіст правила ворог Бахмут

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